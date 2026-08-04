Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza è vicino. Osti accelera per l’esterno e valuta il vice Pohjanpalo”
Il Palermo è pronto a piazzare un altro colpo per completare il reparto offensivo. Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero è vicino a Gabriel Strefezza, esterno offensivo di proprietà dell’Olympiacos, individuato come il profilo ideale per ricoprire il ruolo di ala destra nel 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi.
Strefezza priorità per la fascia destra
Come spiega Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la trattativa per il funambolo italo-brasiliano, rientrato in Grecia dopo il prestito al Parma nella seconda parte della scorsa stagione, è in fase avanzata e potrebbe registrare sviluppi positivi nelle prossime ore.
Intanto il Palermo ha iniziato la tournée australiana con il neoacquisto Dominic Vavassori, mentre il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare per completare l’organico.
Si cerca anche un vice Pohjanpalo
Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo resta vigile anche sul mercato degli attaccanti. L’eventuale arrivo di una punta è però subordinato alla partenza di uno tra Jérémy Le Douaron, seguito dal Troyes, e Emmanuel Gyasi.
Tra i nomi monitorati continua a esserci Stefano Moreo del Pisa. Il club toscano, che finora lo ha considerato incedibile, potrebbe rivedere la propria posizione davanti a un’offerta importante, anche se sarà determinante la volontà del calciatore.
Le alternative sul tavolo
Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra i profili sondati figura anche Antonio Di Nardo del Pescara. L’attaccante campano è destinato a lasciare la Serie C, ma il club abruzzese lo valuta circa 3 milioni di euro.
Sul taccuino della dirigenza rosanero compare anche Alessandro Gabrielloni, rientrato al Como dopo il prestito alla Juve Stabia. Al momento, però, questa pista non viene considerata percorribile, anche se nuovi sviluppi non sono esclusi.
Difesa al completo, spazio ai giovani in Australia
Per il resto della rosa, il Palermo ritiene ormai completato il reparto arretrato. Con l’arrivo di Federico Barba, Inzaghi dispone di cinque difensori centrali e, almeno al momento, non sono previsti movimenti in uscita.
Nella tournée australiana il tecnico avrà inoltre l’opportunità di valutare da vicino anche i giovani Squillacioti, esterno destro di centrocampo, e il centrocampista Balsamo, aggregati alla prima squadra.