Corriere dello Sport: “Parma, beffa Strefezza. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Quanto al Parma, è stato definito l’arrivo di El Bilal Touré (24) con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 12 milioni di euro, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. I ducali hanno dovuto però rinunciare al ritorno di Gabriel Strefezza (29). Nello scorso week end il Palermo ha accelerato per aggiudicarsi le prestazioni del brasiliano, a titolo definitivo. I rosanero sono stati convincenti anche con il duttile calciatore, al quale è stata presentata un’offerta molto importante per ottenere il suo sì e spazzare via la concorrenza.