Corriere dello Sport: “Parma, beffa Strefezza. Tutte le trattative del giorno in Serie A”
Quanto al Parma, è stato definito l’arrivo di El Bilal Touré (24) con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 12 milioni di euro, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. I ducali hanno dovuto però rinunciare al ritorno di Gabriel Strefezza (29). Nello scorso week end il Palermo ha accelerato per aggiudicarsi le prestazioni del brasiliano, a titolo definitivo. I rosanero sono stati convincenti anche con il duttile calciatore, al quale è stata presentata un’offerta molto importante per ottenere il suo sì e spazzare via la concorrenza.
Il Como mette a segno uno dei colpi più importanti della sua estate. Il club lariano ha definito l’acquisto del difensore Trevoh Chalobah dal Chelsea: operazione da 30 milioni di euro più 3 di bonus, con il centrale inglese pronto a sostenere le visite mediche e a firmare il contratto. Una richiesta precisa di Cesc Fabregas, che cercava un difensore di esperienza in vista della prossima Champions League.
Non è l’unico affare in chiusura per i lombardi. È infatti ormai ai dettagli anche l’arrivo dell’esterno Yan Couto dal Borussia Dortmund. L’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
Intanto il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo del talento montenegrino Vasilije Adzic dalla Juventus. Il fantasista si trasferisce con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro, diritto di riscatto fissato a 12 milioni e controriscatto in favore dei bianconeri a 13,7 milioni, che mantengono così il controllo sul giocatore.
Prosegue anche il mercato del Cagliari, che accelera per l’attaccante Kevin Carlos del Nizza. Lo spagnolo, seguito anche da Preston, Samsunspor e Venezia, resta uno degli obiettivi principali del presidente Tommaso Giulini, deciso a chiudere l’operazione nonostante la concorrenza.
In casa Parma è ormai definito l’arrivo di El Bilal Touré dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. I ducali, però, devono rinunciare a Gabriel Strefezza: nel fine settimana il Palermo ha accelerato con decisione, trovando un’intesa di massima per l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno brasiliano. I rosanero hanno presentato al giocatore un’offerta importante, superando così la concorrenza del club emiliano.
Infine, Walter Sabatini riparte dalla Pro Patria. L’ex direttore sportivo della Roma assumerà un ruolo istituzionale nel club bustocco, con l’obiettivo di contribuire al progetto che punta al ritorno tra i professionisti.