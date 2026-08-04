Giornale di Sicilia: “Palermo, arriva Strefezza: il colpo per l’assalto alla Serie A”

Il Palermo piazza uno dei colpi più importanti del proprio mercato estivo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero è pronto ad accogliere Gabriel Strefezza, esterno offensivo brasiliano classe 1997 in arrivo dall’Olympiacos a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro. Per il giocatore è pronto un contratto quadriennale con un ingaggio importante, a conferma della volontà della società di alzare ulteriormente il livello tecnico della rosa di Filippo Inzaghi.

Strefezza, undici anni dopo il Palermo lo riabbraccia





Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, quella di Strefezza è anche una curiosa storia di mercato. Nel 2015 il brasiliano era stato valutato dal Palermo quando arrivò in Italia insieme all’agente Leonardo Cornacini. In quell’occasione il club rosanero decise però di puntare su Matheus Cassini, mentre Strefezza non venne tesserato.

Undici anni dopo, il destino riporta l’esterno in Sicilia, questa volta da protagonista. Cassini non riuscì a lasciare il segno in rosanero, mentre Strefezza ha costruito una carriera importante nel calcio italiano. Il brasiliano, inoltre, possiede il passaporto italiano grazie ai bisnonni originari di Riesi, in provincia di Caltanissetta.

Il profilo scelto da Osti

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo settimane di valutazioni e contatti sia in Italia che all’estero, il direttore sportivo Carlo Osti ha individuato proprio nell’ex Parma il profilo ideale per completare il reparto offensivo.

Il Palermo cercava un esterno offensivo capace di garantire qualità nell’uno contro uno, velocità, fantasia, gol e assist: caratteristiche che Strefezza ha dimostrato nelle esperienze con SPAL, Lecce, Como, Olympiacos e, nell’ultima parte della scorsa stagione, con il Parma.

Esperienza, duttilità e leadership

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Strefezza rappresenta un’arma tattica di assoluto valore per Inzaghi. Può essere impiegato da ala destra a piede invertito, da esterno sinistro, da trequartista o anche da seconda punta.

Il suo arrivo aggiunge esperienza, leadership e soprattutto numeri a un reparto offensivo che cercava un giocatore capace di incidere con continuità grazie a gol, assist e giocate decisive.

Mercato non ancora chiuso

L’operazione Strefezza, però, potrebbe non essere l’ultima. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza continua infatti a lavorare anche per regalare a Inzaghi un’alternativa a Joel Pohjanpalo, senza dimenticare il lavoro sulle cessioni.

Per Strefezza, dopo le visite mediche, è attesa la firma che lo legherà ufficialmente al Palermo.