Gazzetta dello Sport: “Palermo stellare: c’è anche Strefezza. Gol e fantasia per una squadra da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
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Il Palermo piazza il colpo di mercato che mancava per completare il reparto offensivo. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il club rosanero è a un passo dall’acquisto di Gabriel Strefezza, esterno offensivo dell’Olympiacos reduce dagli ultimi sei mesi in prestito al Parma. Un investimento importante che conferma le ambizioni della società di puntare con decisione alla promozione in Serie A.

Secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti ha lavorato sottotraccia per trovare l’intesa con il club greco, anticipando la concorrenza del Parma, che avrebbe voluto trattenere il giocatore con un nuovo prestito.


Operazione ai dettagli

Come riferisce Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, all’Olympiacos andranno 2,8 milioni di euro più bonus, mentre Strefezza firmerà un contratto fino al 2030 con un ingaggio da circa 1,2 milioni di euro a stagione.

L’esterno italo-brasiliano ha scelto di tornare in Serie B esclusivamente per sposare il progetto del Palermo, convinto dalle ambizioni del club rosanero e dalla possibilità di essere protagonista nella corsa verso la Serie A.

Due promozioni nel curriculum

Il profilo di Strefezza porta con sé esperienza e qualità. Ricorda Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport che il brasiliano ha già conquistato due promozioni dalla Serie B alla Serie A: con il Lecce nel 2021 e con il Como nel 2024, dove contribuì con 3 gol e 2 assist nella seconda parte della stagione.

Con il Como, inoltre, nella stagione successiva in Serie A ha chiuso con 6 reti e 4 assist in 37 presenze, numeri che testimoniano il suo valore anche nella massima categoria.

A Palermo ritroverà Federico Barba, compagno nella promozione conquistata con i lariani.

Il tassello ideale per Inzaghi

Secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, Strefezza rappresenta l’esterno perfetto per il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi. Potrà agire prevalentemente sulla fascia destra, ma la sua duttilità gli consentirà anche di essere impiegato a sinistra o sulla trequarti alle spalle della punta.

Mercato ancora aperto

L’arrivo di Strefezza non chiude il mercato offensivo del Palermo. Come sottolinea ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il club cercherà anche un esterno under come alternativa sulla corsia destra dopo il mancato arrivo di Issiaka Kamate.

Resta poi da definire il futuro di Le Douaron, seguito dal Troyes. In caso di cessione del francese, il Palermo tornerà sul mercato per acquistare un vice Joel Pohjanpalo. Tra i profili monitorati perde quota Antonio Di Nardo, mentre potrebbe riaprirsi il discorso con il Pisa per Stefano Moreo, qualora il club toscano modificasse i propri piani.

Con l’ormai imminente arrivo di Strefezza, il Palermo mette comunque a segno uno dei colpi più importanti dell’estate e alza ulteriormente il livello tecnico della rosa a disposizione di Inzaghi.

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