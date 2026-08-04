Giornale di Sicilia: “Palermo, in Australia gli ultimi test per il 4-2-3-1 di Inzaghi”

Il Palermo è pronto a vivere la seconda parte della preparazione estiva con la tournée australiana, che rappresenterà un banco di prova fondamentale per Filippo Inzaghi. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, le amichevoli contro Melbourne City e Juventus serviranno al tecnico per perfezionare il 4-2-3-1 in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia.

Due test per consolidare il nuovo modulo





Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dopo il lavoro svolto in Val Gardena la squadra è chiamata ad alzare ulteriormente il livello. Le sfide contro il Melbourne City, in programma venerdì, e la Juventus, prevista per martedì 11 agosto, permetteranno a Inzaghi di valutare la tenuta del gruppo nell’arco dei novanta minuti e raccogliere ulteriori indicazioni sul nuovo sistema di gioco.

Nel frattempo torneranno a disposizione Johnsen e Palumbo, mentre il nuovo acquisto Dominic Vavassori sarà subito aggregato al gruppo. Possibile anche il debutto di Federico Barba, arrivato negli ultimi giorni di ritiro.

Le prove di formazione

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, tra i pali resta favorito Joronen, con Fortin destinato al ruolo di dodicesimo dopo le buone prestazioni offerte in Alto Adige.

In difesa Cassandro appare in vantaggio su Pierozzi, mentre al centro Bani è considerato intoccabile. Al suo fianco potrebbe trovare spazio ancora Magnani, protagonista di un rilancio importante durante il ritiro. Sulla corsia sinistra resta saldo Augello, tra i migliori della preparazione.

In mezzo al campo la coppia titolare dovrebbe essere composta da Estevez e Ranocchia, con Segre pronto a ricoprire il ruolo di jolly e Gomes chiamato a rilanciarsi.

Attacco in attesa di Strefezza

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, in attesa dell’arrivo di Gabriel Strefezza, sulla fascia destra si giocano una maglia Gyasi e Le Douaron, con il francese leggermente favorito grazie al piede mancino, pur non avendo convinto pienamente in quel ruolo durante il ritiro.

Sulla trequarti Hernani parte davanti a Palumbo, mentre sulla corsia sinistra il punto fermo resta Johnsen, con Vavassori pronto a rappresentare una preziosa alternativa.

Davanti, infine, non si discute il posto di Joel Pohjanpalo, chiamato a trascinare ancora una volta il Palermo a suon di gol.