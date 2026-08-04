Gazzetta dello Sport: “Palermo scatenato, le rivali corrono ai ripari. Pisa su Pittarello, Verona cambia obiettivo”

Il mercato del Palermo continua a influenzare gli equilibri della Serie B e spinge le principali rivali a muoversi con decisione. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Pisa è alla ricerca di un nuovo centravanti e ha individuato in Filippo Pittarello del Catanzaro uno degli obiettivi principali. Il club calabrese valuta l’attaccante circa 2,5 milioni di euro, mentre resta viva anche la pista che porta ad Abiuso della Carrarese.

Secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, anche il Verona è al lavoro per rinforzare l’attacco. Gli scaligeri sembrano essersi allontanati da Walid Cheddira e valutano ora il giovane Owusu della Juventus. Sull’attaccante del Napoli resta però vigile anche la Cremonese, che prima dovrà alleggerire il reparto offensivo con le possibili partenze di Sanabria, Djuric, Nasti e De Luca. Per la difesa grigiorossa resta vicino anche Vogliacco del Genoa.





Come sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro lavora su più tavoli. Oltre alla situazione legata a Pittarello, i giallorossi cercano un esterno sinistro tra Dorval del Bari e Aurelio dello Spezia, oltre ai centrocampisti Lucas Felippe del Potenza e Valzania del Pescara. Il Sudtirol, invece, è vicino alla chiusura dell’operazione Bjarkason dal Venezia.

Infine, Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport fa il punto anche sugli altri movimenti del campionato. L’Avellino continua a puntare sui giovani e lavora per Rodrigo Marina del Betis, Adin Licina della Juventus e due difensori tra Cinquegrano, Gil Puche e Reale. L’Empoli segue Cudrig della Juventus, la Sampdoria è pronta a salutare Pedrola, destinato al Real Oviedo, mentre il Cesena, dopo aver chiuso per Fiori, prepara gli arrivi di Debenedetti, Ilic e Yepes.