Repubblica: “Colpo Palermo”

Il Palermo continua a costruire la squadra che dovrà inseguire la promozione in Serie A. Dopo il ritiro di Santa Cristina Val Gardena, i rosanero sono partiti per l’Australia, dove affronteranno Melbourne City e Juventus, ma è proprio dalle settimane di lavoro in Trentino che sono emerse le indicazioni più significative sul nuovo progetto tecnico di Filippo Inzaghi. Lo racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, analizzando il nuovo volto della formazione rosanero tra campo e mercato.

Secondo Alessandro Geraci di Repubblica Palermo, la principale novità riguarda il cambio di sistema di gioco. Inzaghi ha archiviato il 3-5-2 per puntare sul 4-2-3-1, modulo destinato a trasformarsi in 4-4-2 nelle diverse fasi della partita, con un calcio più offensivo e dinamico.





Il nuovo Palermo prende forma

Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, sulla corsia sinistra Johnsen si è guadagnato i gradi di titolare grazie alle buone prestazioni offerte durante le amichevoli estive, mentre il giovane Vavassori rappresenta un’alternativa ancora tutta da inserire nei meccanismi della squadra.

Sulla fascia destra, invece, resta ancora un vuoto importante. Gyasi non convince pienamente e manca un esterno di ruolo capace di garantire qualità e continuità. Proprio per questo motivo il Palermo è vicino a Gabriel Strefezza, reduce dall’esperienza al Parma e di proprietà dell’Olympiacos. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e si attende soltanto l’ufficialità.

Centrocampo ricco di alternative

Alessandro Geraci, sulle pagine di Repubblica Palermo, sottolinea come gli arrivi di Hernani ed Estevez abbiano già dato solidità al centrocampo rosanero.

Palumbo resta il riferimento sulla trequarti, mentre Ranocchia è considerato il perno della mediana. Accanto a lui resta aperto il ballottaggio tra Estevez e Segre, con il primo più equilibratore e il secondo capace di garantire maggiore presenza offensiva e inserimenti.

Difesa con tante soluzioni

Anche il reparto arretrato offre numerose alternative. Bani è il punto fermo della difesa, mentre Cassandro parte avanti nelle gerarchie. Magnani, Barba e Ceccaroni rappresentano valide rotazioni, con questi ultimi due in grado di adattarsi anche sulle corsie laterali in caso di necessità.

Tra i pali, conclude Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Joronen resta il titolare dopo il rinnovo di contratto, mentre Fortin si candida al ruolo di vice.

Mercato: Strefezza vicino, Moreo resta il primo obiettivo

Sul fronte mercato il Palermo è ormai a un passo da Gabriel Strefezza, esterno offensivo reduce dall’ultima stagione in Serie A con il Parma. L’operazione è definita e manca soltanto l’annuncio ufficiale.

Per quanto riguarda l’attacco, Alessandro Geraci di Repubblica Palermo spiega che il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare per regalare a Inzaghi un vice Pohjanpalo. Il primo nome resta Stefano Moreo, con il Pisa che avrebbe aperto alla cessione dopo i precedenti rifiuti.

Il Palermo sarebbe pronto a offrire al centravanti un contratto biennale con opzione per una terza stagione, mentre il club toscano valuta il cartellino tra 1,5 e 2 milioni di euro.

Restano sullo sfondo anche Antonio Di Nardo del Pescara e Alessandro Gabrielloni, rientrato al Como dopo il prestito alla Juve Stabia.