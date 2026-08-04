Tuttosport: “Palermo, arriva Strefezza. I rosanero mandano un segnale alla Serie B”

Il Palermo continua a essere protagonista del mercato e lancia un messaggio forte al campionato. Come scrivono Tuttosport, i rosanero hanno chiuso l’operazione Gabriel Strefezza, che ha firmato un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Sempre secondo Tuttosport, il club siciliano ha investito quasi 7 milioni di euro per acquistare il fantasista brasiliano dall’Olympiakos, regalando a Filippo Inzaghi uno dei colpi più importanti dell’estate. L’obiettivo del Palermo, però, non si ferma qui: resta aperta la caccia a un vice Pohjanpalo e tra i nomi seguiti è spuntato anche Alessandro Gabrielloni, rientrato al Como dopo il prestito alla Juve Stabia.

Come evidenzia ancora Tuttosport, il mercato della Serie B continua a muoversi. L’Avellino è vicino a definire gli arrivi del terzino Simone Cinquegrano dal Sassuolo, dell’attaccante spagnolo Rodrigo Marina dal Betis Siviglia e del trequartista Adin Licina della Juventus. Colpo importante anche per il Sudtirol, che è riuscito a convincere il Venezia a cedere il centrocampista Bjarki Bjarkason.





Secondo Tuttosport, il Pisa insiste per Filippo Pittarello del Catanzaro, mentre continua a monitorare il mercato degli attaccanti con Andrea Adorante del Venezia, Fabio Abiuso della Carrarese e Gabriele Artistico, rientrato alla Lazio dopo l’esperienza allo Spezia. Il Padova, invece, ha trovato l’accordo con Luca Moro, ma resta da convincere il Sassuolo, che continua a chiedere almeno 1,5 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante.

Infine, Tuttosport segnala altri movimenti nel campionato cadetto. La Virtus Entella è in pressing su Christian Langella del Cosenza, mentre la Cremonese si è inserita nella corsa ad Antonio Di Nardo del Pescara e al difensore Andrea Giorgini della Juve Stabia. Il Verona tratta con la Juventus per Augusto Seedorf Owusu e ha avviato contatti con il Palermo per Jacopo Segre, sul quale si sono invece raffreddati gli interessi di Modena e Pisa. L’Arezzo punta ai prestiti di Iaccarino, Di Bitonto e Leone, mentre il Cesena segue il centrale serbo Mihajlo Ilic, di proprietà del Bologna.