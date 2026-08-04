Il Palermo arriva in Australia: inizia la tournée dei rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
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Il Palermo è arrivato a Perth, in Australia, dove proseguirà la preparazione estiva agli ordini di Filippo Inzaghi. Dopo la prima parte del ritiro svolta in Val Gardena, la squadra rosanero è pronta ad affrontare una settimana decisiva, con allenamenti e due amichevoli di prestigio contro Melbourne City e Juventus, che serviranno a mettere minuti nelle gambe e testare i progressi del gruppo.

Come si apprende dal video pubblicato dal club sui propri canali social, vari tifosi rosanero d’oltre oceano hanno accolto i giocatori all’arrivo, i quali hanno concesso foto ed autografi ai fan. Ad accogliere i rosanero c’è stata una sorpresa speciale: al loro arrivo in hotel, giocatori e staff hanno trovato la struttura completamente illuminata di rosa, un omaggio ai colori del club che ha reso ancora più suggestivo il primo impatto con l’Australia.


Un’accoglienza scenografica che ha subito conquistato il gruppo, testimoniando l’entusiasmo che accompagna la tournée internazionale del Palermo.

 

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