Pisa, pressing su Pittarello: c’è il sì dell’attaccante, trattativa con il Catanzaro
Il Pisa accelera per Filippo Pittarello, individuato come il principale obiettivo per rinforzare l’attacco in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, sulla base di quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe già ottenuto il gradimento dell’attaccante classe 1996, pronto ad accettare un contratto biennale con opzione per una terza stagione.
Resta però da trovare l’intesa con il Catanzaro, che valuta il cartellino del centravanti circa 2,5 milioni di euro. L’assenza di Pittarello dall’ultima partitella del ritiro di Livigno ha inoltre alimentato le indiscrezioni su una trattativa che potrebbe essere più avanzata del previsto.