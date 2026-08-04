Di Marzio: “Palermo, domani le visite mediche per Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Gabriel Strefezza è ormai pronto a diventare un nuovo calciatore del Palermo. L’esterno offensivo brasiliano sosterrà nella giornata di domani le visite mediche con il club rosanero, ultimo passaggio prima della firma sul contratto e dell’annuncio ufficiale.

L’operazione, definita a titolo definitivo con l’Olympiacos, rappresenta uno dei colpi più importanti del mercato estivo del Palermo. Con l’arrivo del classe 1997, i rosanero aggiungono qualità, fantasia ed esperienza al proprio reparto offensivo, confermando le ambizioni di lottare per il ritorno in Serie A nella prossima stagione.


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