Spezia, idea Roberto Insigne: l’ex Palermo nel mirino per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
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Lo Spezia continua a muoversi sul mercato e guarda con interesse a Roberto Insigne. L’esterno offensivo, ex Palermo e reduce dall’esperienza con l’Avellino, è uno dei nomi annotati sul taccuino del direttore sportivo Guido Angelozzi, che lo conosce bene dai tempi del Frosinone.

Secondo Il Secolo XIX, nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un incontro tra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione. L’eventuale arrivo del classe 1994 andrebbe a completare un reparto offensivo già rinnovato con gli innesti di Durmush, Cazzadori, Mazzocchi e Limonelli.


Sul fronte difensivo, lo Spezia ha invece definito l’arrivo del terzino sinistro Damiano Cancellieri dall’Avellino: il classe 2001 firmerà un contratto triennale. Resta inoltre vivo l’interesse per il centrale svincolato Matteo Ricci, che potrebbe tornare in maglia bianca una volta completato il reparto arretrato

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