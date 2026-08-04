Cremonese, Vogliacco sempre più vicino: accordo a un passo con il Genoa
La Cremonese è pronta a mettere a segno un nuovo colpo per rinforzare il reparto arretrato. Il club grigiorosso, che punta a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di Serie B con l’obiettivo di riconquistare subito la massima serie, è infatti a un passo dall’ingaggio di Alessandro Vogliacco.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore classe 1998 lascerà il Genoa, dove non rientra nei piani tecnici di Daniele De Rossi, per iniziare una nuova avventura in Lombardia. Le parti sono ormai vicine all’intesa definitiva e Vogliacco dovrebbe firmare un contratto triennale con la Cremonese.
La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, permettendo al difensore di mettersi presto a disposizione della sua nuova squadra