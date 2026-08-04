Cremonese, Vogliacco sempre più vicino: accordo a un passo con il Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Alessandro-Vogliacco-1-768x432

La Cremonese è pronta a mettere a segno un nuovo colpo per rinforzare il reparto arretrato. Il club grigiorosso, che punta a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di Serie B con l’obiettivo di riconquistare subito la massima serie, è infatti a un passo dall’ingaggio di Alessandro Vogliacco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore classe 1998 lascerà il Genoa, dove non rientra nei piani tecnici di Daniele De Rossi, per iniziare una nuova avventura in Lombardia. Le parti sono ormai vicine all’intesa definitiva e Vogliacco dovrebbe firmare un contratto triennale con la Cremonese.


La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, permettendo al difensore di mettersi presto a disposizione della sua nuova squadra

Altre notizie

palermo como 3-0 (68) strefezza

Di Marzio: “Palermo, domani le visite mediche per Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
IMG-20260804-WA0025

Avellino, vicino il colpo Marina: accordo con il Betis Siviglia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Pittarello-Catanzaro-10 (1)

Pisa, pressing su Pittarello: c’è il sì dell’attaccante, trattativa con il Catanzaro

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
IMG-20260804-WA0024

Sampdoria, per la porta spunta Vindahl: il danese è il nuovo obiettivo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
IMG-20260804-WA0021

Cesena, dopo Fiori arriva anche Debenedetti: rinforzo per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
IMG-20260804-WA0020

Sudtirol, occhi su Luongo del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 084451

Tuttosport: “Palermo, arriva Strefezza. I rosanero mandano un segnale alla Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 081847

Repubblica: “Colpo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

Gazzetta dello Sport: “Palermo scatenato, le rivali corrono ai ripari. Pisa su Pittarello, Verona cambia obiettivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 073921

Gazzetta dello Sport: “Palermo stellare: c’è anche Strefezza. Gol e fantasia per una squadra da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 071416

Giornale di Sicilia: “Palermo, arriva Strefezza: il colpo per l’assalto alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
inzaghi mirri gardini osti (17)

Palermo, si complica la pista Moreo: trattativa in frenata con il Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026

Ultimissime

Alessandro-Vogliacco-1-768x432

Cremonese, Vogliacco sempre più vicino: accordo a un passo con il Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 170826

Il Palermo arriva in Australia: inizia la tournée dei rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Di Marzio: “Palermo, domani le visite mediche per Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
IMG-20260804-WA0025

Avellino, vicino il colpo Marina: accordo con il Betis Siviglia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Pittarello-Catanzaro-10 (1)

Pisa, pressing su Pittarello: c’è il sì dell’attaccante, trattativa con il Catanzaro

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026