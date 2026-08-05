Corriere dello Sport: “Il Palermo è sbarcato in Australia”

Il Palermo è sbarcato in Australia, dove proseguirà la preparazione estiva in vista della nuova stagione. Come racconta il Corriere dello Sport, i rosanero sono stati accolti a Perth dal calore di una rappresentanza di tifosi e nel pomeriggio sosterranno il primo allenamento al Dorrien Gardens, dando ufficialmente il via alla tournée australiana.

Secondo il Corriere dello Sport, si tratta della prima volta che il Palermo vola in Australia per una tournée, un’iniziativa che va oltre l’aspetto puramente sportivo e punta a rafforzare il legame con la numerosa comunità siciliana presente nel Paese.





Una tournée tra sport e identità

Come evidenzia il Corriere dello Sport, uno degli obiettivi principali del viaggio è consolidare il rapporto tra il club rosanero e gli emigrati siciliani, trasformando il Palermo in un simbolo di appartenenza e in un ambasciatore della Sicilia attraverso sport, cultura e ospitalità.

Nel corso della settimana sono infatti previste numerose iniziative dedicate ai tifosi e alla comunità locale.

Casa Sicilia e la Festa Siciliana

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Festa Siciliana, in programma domenica 9 agosto al Fremantle Oval, dove il Palermo sarà il grande protagonista di una giornata dedicata alla promozione del calcio e delle tradizioni siciliane.

Sempre a Fremantle sorgerà anche Casa Sicilia, il quartier generale del club durante la permanenza australiana. La struttura ospiterà una serie di eventi e diventerà il punto di riferimento per tifosi e appassionati.

Come riferisce il Corriere dello Sport, i visitatori avranno la possibilità di incontrare dirigenti, calciatori e alcune leggende della storia rosanero, tra cui Amauri e Fabrizio Miccoli, protagonisti degli appuntamenti organizzati dal club.