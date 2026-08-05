Giornale di Sicilia: “Palermo, lista over piena dopo Strefezza: il mercato passa dalle cessioni”

L’arrivo di Gabriel Strefezza rappresenta il fiore all’occhiello del mercato estivo del Palermo, ma apre anche una nuova fase nelle strategie del club. Come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, con l’ingaggio dell’esterno italo-brasiliano i rosanero hanno raggiunto il limite massimo di 18 giocatori over consentiti dal regolamento della Serie B, motivo per cui ogni ulteriore innesto dovrà necessariamente passare da una cessione oppure riguardare un calciatore under.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti dovrà gestire con attenzione l’ultima parte della finestra di mercato per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi.





Due innesti ancora nei piani

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo non considera conclusa la propria campagna acquisti. Restano infatti da individuare un’altra ala destra e un vice Pohjanpalo.

Le prossime mosse dipenderanno soprattutto dal futuro di Gyasi e Le Douaron, entrambi ritenuti cedibili davanti a un’offerta ritenuta soddisfacente. La società, però, non intende arrivare agli ultimi giorni di mercato senza aver definito la loro posizione, evitando così di dover intervenire in emergenza.

Osti punta su un under per la fascia

Per la corsia destra offensiva la strategia è ormai chiara. Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, spiega che Osti vorrebbe inserire un esterno under, preferibilmente mancino, così da non incidere sulla lista degli over.

La pista che portava a Issiaka Kamate è ormai tramontata, mentre per il ruolo di centravanti di riserva il Palermo continua a valutare profili esperti senza intenzione di affrontare investimenti particolarmente onerosi.

Anche per questo motivo la trattativa per Stefano Moreo sembra essersi raffreddata dopo le resistenze del Pisa, costringendo il club a monitorare altri attaccanti che conoscano bene la Serie B. Qualora non si concretizzassero alternative convincenti, non è esclusa la permanenza di Le Douaron come vice Pohjanpalo.

Attenzione anche alla difesa

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, un altro reparto da monitorare è quello dei difensori centrali.

Attualmente Inzaghi dispone di Bani, Barba, Peda, Ceccaroni e Magnani per due posti da titolare, una situazione che potrebbe portare anche a una cessione prima della chiusura del mercato.

Priorità alle uscite

La priorità del mese di agosto resta comunque quella di sistemare i giocatori fuori dal progetto tecnico.

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua a cercare una sistemazione per Brunori, Diakité, Buttaro e Blin, quattro elementi che non rientrano nei piani di Filippo Inzaghi e la cui eventuale partenza consentirebbe di liberare spazio e risorse per gli ultimi movimenti in entrata.