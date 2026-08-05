Corriere dello Sport: “Como scatenato: arriva Yan Couto, oggi visite per Chalobah. Genoa, ecco Sow”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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Il Como continua a essere uno dei grandi protagonisti del mercato estivo e mette a segno un altro doppio colpo di livello internazionale. Come riportano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club lariano ha perfezionato anche l’operazione per Yan Couto, esterno brasiliano proveniente dal Borussia Dortmund. L’accordo prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, confermando la volontà della società di investire in maniera importante per affrontare la prossima stagione.

Secondo Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è tutto pronto anche per l’arrivo di Trevoh Chalobah. Il difensore inglese sbarcherà oggi in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto dopo che il Como ha trovato l’intesa con il Chelsea sulla base di 30 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Due operazioni che testimoniano le ambizioni del club guidato da Cesc Fabregas.


Come evidenziano ancora Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, si muove anche il Genoa, che ha trovato l’accordo per il centrocampista svizzero Djibril Sow del Siviglia. Il giocatore, protagonista anche nell’ultimo Mondiale, era seguito da diversi club, ma Daniele De Rossi lo considera il profilo ideale per esperienza, personalità e duttilità.

Il Lecce, invece, continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi. Restano nel mirino Philip Otele del Basilea e Herba Guirassy del Nantes, anche se le richieste economiche dei rispettivi club vengono considerate elevate. Sul fronte difensivo, resta sotto osservazione anche Tiago Gabriel, valutato circa 25 milioni di euro e seguito pure dal Benfica.

Infine, Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport fanno il punto anche sulle altre operazioni. L’Atalanta segue Malick Fofana e Yeremay Hernandez per rinforzare l’attacco, mentre il Newcastle continua a monitorare Giorgio Scalvini. All’estero, Filip Kostic ha firmato con il PSV Eindhoven, mentre Momo Salah ha scelto il Trabzonspor, firmando un ricchissimo contratto biennale dopo aver rinunciato all’offerta del Besiktas.

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