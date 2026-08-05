Corriere dello Sport: “Avellino, Tribuzzi saluta. Lo Spezia pensa anche a Insigne”

L’Avellino continua a rimodellare la rosa in vista della nuova stagione di Serie B. Come riportano Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club irpino ha ufficializzato la cessione di Alessio Tribuzzi al Bari con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre prosegue il lavoro per sfoltire l’organico e finanziare i prossimi innesti.

Secondo Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, anche Roberto Insigne e Cosimo Patierno sono destinati a lasciare Avellino. Lo Spezia ha effettuato un sondaggio per il fantasista ex Palermo, mentre è ormai definito l’arrivo in Liguria del terzino Damiano Cancellieri, che si trasferirà a titolo definitivo. Sul fronte entrate, il direttore sportivo Mario Aiello è vicino a chiudere per il terzino Simone Cinquegrano dal Sassuolo e intensifica i contatti con il club neroverde anche per l’attaccante Riccardo Ciervo.





Come evidenziano ancora Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia ha ufficializzato l’acquisto del terzino Tommaso Maggioni dal Mantova e continua a lavorare per convincere il Bari a cedere Giuseppe Sibilli, mentre cresce la fiducia per il rinnovo del difensore Marco Bellich. Il Benevento, invece, ha ceduto al Sorrento il difensore Angelo Viscardi in prestito e l’attaccante Ernesto Starita a titolo definitivo.

Movimenti anche in casa Sudtirol, dove è in chiusura il doppio affare che porterà Raphael Odogwu al Treviso e il giovane portiere Rok Vadjunec in Alto Adige. Nel frattempo il club bolzanino ha definito anche l’arrivo del centrocampista Bjarki Bjarkason dal Venezia. Il Cesena, invece, ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Antonio Fiori, rientrato in Romagna dopo otto stagioni, e ha presentato il centrocampista Riccardo Pagano, arrivato a titolo definitivo dalla Roma con un contratto fino al 2029.

Infine, Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport segnalano che la Cremonese è vicina a chiudere per il difensore Alessandro Vogliacco. Il centrale del Genoa non rientra nei piani di Daniele De Rossi e il club grigiorosso punta ad anticipare la concorrenza per consegnarlo a Marco Giampaolo.