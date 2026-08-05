Repubblica Palermo: “La Sicilia nel destino di Strefezza. Gli avi del rosanero partiti da Riesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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PALERMO – Quella di Gabriel Strefezza non è soltanto una nuova avventura professionale, ma anche un ritorno simbolico alle proprie radici. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il nuovo esterno offensivo rosanero approda in Sicilia dopo un percorso che lo ha portato dal Brasile alla Serie A, passando per una lunga gavetta nel calcio italiano, con un legame speciale con l’isola custodito fin dall’infanzia.

Le radici siciliane e il legame con Riesi


Secondo quanto ricostruito da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, i bisnonni materni e paterni di Strefezza erano originari di Riesi, in provincia di Caltanissetta, prima di emigrare in Brasile. Un legame che il calciatore ha voluto riscoprire personalmente, accompagnando il nonno Walter nel paese d’origine della famiglia poco prima della sua scomparsa.

Proprio il nonno è stato una figura fondamentale nella crescita del brasiliano, accompagnandolo quotidianamente agli allenamenti e trasmettendogli il valore delle proprie origini siciliane.

Dai rifiuti all’affermazione

L’approdo in Italia, come evidenzia Repubblica Palermo nell’approfondimento firmato da Alessandro Geraci, non fu semplice. Nell’estate del 2016 Strefezza sostenne anche un breve provino con il Palermo, senza però essere tesserato. Anche la Lazio non credette nelle sue qualità, giudicandolo troppo piccolo fisicamente.

A puntare su di lui fu invece la Spal, dando inizio a una crescita costante che lo ha visto protagonista in Serie C con la Juve Stabia, in Serie B con la Cremonese e poi in Serie A con il club ferrarese.

L’esplosione con il Lecce

Come ricorda ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la vera svolta arrivò nel 2021 con il Lecce. Marco Baroni intuì il ruolo ideale da ala destra offensiva e Strefezza rispose trascinando i salentini alla promozione in Serie A con 14 gol e 6 assist.

Successivamente contribuì anche alla salvezza del Lecce nella massima serie, diventandone capitano prima del trasferimento al Como, dove partecipò alla promozione in Serie A. Dopo l’esperienza con l’Olympiacos e il prestito al Parma, arriva ora la firma con il Palermo.

Una vita dedicata alla famiglia

Fuori dal campo, racconta Repubblica Palermo, Strefezza conduce una vita molto riservata. È sposato con Larissa, conosciuta quando era ancora adolescente, ed è padre di Manuela e Madalena. Tra le sue passioni figurano la cucina, i videogiochi e il calcio vissuto sempre con grande semplicità.

Con il Palermo inizia adesso una nuova tappa della sua carriera, questa volta nella terra da cui partirono i suoi antenati, con l’obiettivo di riportare i rosanero in Serie A.

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