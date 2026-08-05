Giornale di Sicilia: “Palermo, Strefezza completa un attacco da Serie A: il colpo che cambia il volto dei rosanero”

Il Palermo mette a segno il colpo che completa un reparto offensivo costruito per puntare alla promozione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’arrivo di Gabriel Strefezza consegna a Filippo Inzaghi un attacco che, almeno sulla carta, si candida a essere il più competitivo dell’intera Serie B.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, con l’esterno brasiliano sulla fascia destra, Johnsen (o Vavassori) a sinistra, Hernani (con Palumbo pronto ad alternarsi) sulla trequarti e Joel Pohjanpalo come terminale offensivo, il Palermo dispone ora di un reparto capace di unire qualità, fantasia, esperienza e peso realizzativo.





Operazione definita

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha raggiunto l’accordo con l’Olympiacos per l’acquisto a titolo definitivo di Strefezza sulla base di un’operazione da circa 4 milioni di euro.

Per il classe 1997 è pronto un contratto quadriennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione, con un ingaggio destinato ad aumentare in caso di promozione in Serie A.

Nella giornata odierna il brasiliano sosterrà le visite mediche al J Medical di Torino, prima della firma e della successiva partenza per l’Australia, dove raggiungerà i compagni impegnati nella tournée di Perth.

Il giocatore che mancava a Inzaghi

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, Inzaghi aveva chiesto fin dall’inizio del ritiro un esterno offensivo capace di garantire qualità nell’uno contro uno, imprevedibilità e continuità in termini di gol e assist.

Strefezza risponde perfettamente a questo identikit. Pur essendo destinato a partire stabilmente dalla corsia destra, il brasiliano può essere impiegato anche a sinistra, offrendo al tecnico rosanero una preziosa duttilità tattica.

Un attacco costruito per vincere

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo dispone oggi di un reparto offensivo completo in ogni ruolo.

Sugli esterni la fantasia di Strefezza, Johnsen e Vavassori, alle spalle della punta la qualità di Hernani e Palumbo, mentre al centro dell’attacco resta il peso realizzativo di Pohjanpalo, chiamato a trascinare ancora una volta i rosanero.

Un organico che garantisce alternative di livello e permette a Inzaghi di cambiare uomini e soluzioni tattiche senza abbassare il valore complessivo della squadra.

Un messaggio al campionato

Per Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, l’acquisto di Strefezza rappresenta anche un chiaro segnale inviato dal Palermo alle dirette concorrenti.

Il brasiliano arriva nel pieno della maturità calcistica e porta in dote esperienza tra Serie A e Serie B, oltre alla consapevolezza di poter essere uno dei protagonisti del prossimo campionato. Un investimento importante con cui il club rosanero conferma le proprie ambizioni e rafforza ulteriormente la candidatura alla promozione.