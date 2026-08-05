Palermo, omaggio a Franco Baresi anche dall’Australia: Inzaghi e la squadra depongono una corona di fiori a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 094602

Anche a oltre 13 mila chilometri di distanza, il Palermo ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi. Dalla tournée australiana, il club rosanero ha condiviso sui propri canali social un momento di raccoglimento vissuto a Perth, con una delegazione della squadra che ha deposto una corona di fiori davanti al murale dedicato alla leggenda del calcio italiano.

Ad accompagnare il gesto sono stati il tecnico Filippo Inzaghi e alcuni rappresentanti della squadra, immortalati davanti all’opera che raffigura Baresi, simbolo del profondo legame tra la comunità italiana in Australia e il mondo del calcio.


Il Palermo ha affidato ai social un messaggio semplice ma carico di significato:

«Non c’è distanza che il cuore non possa colmare. Un ultimo saluto per Franco Baresi, anche a migliaia di chilometri».

L’iniziativa si inserisce nel programma della tournée australiana dei rosanero, che in questi giorni stanno vivendo un’intensa settimana a Perth tra allenamenti, appuntamenti con la comunità siciliana e le amichevoli contro Melbourne City e Juventus.

Il gesto del Palermo testimonia come il ricordo di Franco Baresi abbia superato ogni confine geografico, raggiungendo anche l’altra parte del mondo, dove il club continua a rafforzare il legame con gli italiani e i siciliani emigrati in Australia.

Altre notizie

palermo ascolI 2-2 (90) petardi tifosi

Palermo, il Tar riduce il Daspo a un tifoso: resta il divieto di accesso, durata tagliata da cinque a un anno

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Tuttosport: “Palermo, con Strefezza cambia tutto. Inzaghi ha un attacco da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Repubblica Palermo: “Moreo, no al Palermo. L’Hellas tenta Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 081555

Repubblica Palermo: “La Sicilia nel destino di Strefezza. Gli avi del rosanero partiti da Riesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

Giornale di Sicilia: “Marino promuove Strefezza: «È un grande colpo, può fare la differenza in Serie B»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 074025

Giornale di Sicilia: “Palermo, Strefezza completa un attacco da Serie A: il colpo che cambia il volto dei rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (102) osti ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, lista over piena dopo Strefezza: il mercato passa dalle cessioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 064836

Corriere dello Sport: “Il Palermo è sbarcato in Australia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 064349

Corriere dello Sport: “Strefezza al Palermo per 5 milioni: il mercato rosanero non è ancora finito”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 063404

Palermo, Strefezza è arrivato in Italia: «Sono carico, voglio iniziare il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-04 170826

Il Palermo arriva in Australia: inizia la tournée dei rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Di Marzio: “Palermo, domani le visite mediche per Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-05 094602

Palermo, omaggio a Franco Baresi anche dall’Australia: Inzaghi e la squadra depongono una corona di fiori a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
palermo ascolI 2-2 (90) petardi tifosi

Palermo, il Tar riduce il Daspo a un tifoso: resta il divieto di accesso, durata tagliata da cinque a un anno

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
images (1)

Cesena, Diamanti: «Chi non ha coraggio con me non gioca. Palermo? Non dico le favorite»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Tuttosport: “Palermo, con Strefezza cambia tutto. Inzaghi ha un attacco da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Repubblica Palermo: “Moreo, no al Palermo. L’Hellas tenta Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026