Palermo, omaggio a Franco Baresi anche dall’Australia: Inzaghi e la squadra depongono una corona di fiori a Perth

Anche a oltre 13 mila chilometri di distanza, il Palermo ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi. Dalla tournée australiana, il club rosanero ha condiviso sui propri canali social un momento di raccoglimento vissuto a Perth, con una delegazione della squadra che ha deposto una corona di fiori davanti al murale dedicato alla leggenda del calcio italiano.

Ad accompagnare il gesto sono stati il tecnico Filippo Inzaghi e alcuni rappresentanti della squadra, immortalati davanti all’opera che raffigura Baresi, simbolo del profondo legame tra la comunità italiana in Australia e il mondo del calcio.





Il Palermo ha affidato ai social un messaggio semplice ma carico di significato:

«Non c’è distanza che il cuore non possa colmare. Un ultimo saluto per Franco Baresi, anche a migliaia di chilometri».

L’iniziativa si inserisce nel programma della tournée australiana dei rosanero, che in questi giorni stanno vivendo un’intensa settimana a Perth tra allenamenti, appuntamenti con la comunità siciliana e le amichevoli contro Melbourne City e Juventus.

Il gesto del Palermo testimonia come il ricordo di Franco Baresi abbia superato ogni confine geografico, raggiungendo anche l’altra parte del mondo, dove il club continua a rafforzare il legame con gli italiani e i siciliani emigrati in Australia.