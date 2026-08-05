Tuttosport: “Palermo, con Strefezza cambia tutto. Inzaghi ha un attacco da Serie A”

PALERMO – L’arrivo di Gabriel Strefezza rappresenta il tassello che mancava per completare il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, il brasiliano raggiungerà presto i compagni in Australia dopo aver sostenuto le visite mediche al J Medical di Torino, entrando così a far parte di un reparto offensivo che, almeno sulla carta, è tra i più competitivi dell’intera Serie B.

Strefezza verso Perth





Dopo i controlli medici di rito e la firma sul contratto, Strefezza volerà a Perth per aggregarsi alla squadra impegnata nella tournée australiana. Secondo Luigi Butera su Tuttosport, il nuovo acquisto potrebbe essere già a disposizione di Inzaghi per l’amichevole contro la Juventus, in programma martedì prossimo.

L’operazione, conclusa con l’Olympiacos sulla base di circa quattro milioni di euro, permette al Palermo di completare il reparto offensivo con il profilo richiesto dall’allenatore fin dall’inizio della preparazione estiva.

Un attacco tra i più forti della Serie B

Come evidenzia Tuttosport, con Strefezza il Palermo mette a disposizione di Inzaghi un reparto offensivo di altissimo livello. Il brasiliano andrà ad affiancare giocatori come Johnsen, Hernani, Palumbo e il centravanti Joel Pohjanpalo, offrendo qualità, fantasia e imprevedibilità nel nuovo 4-2-3-1.

L’investimento conferma ancora una volta la volontà del City Football Group di costruire una squadra in grado di conquistare la promozione in Serie A, dopo gli importanti innesti già effettuati durante l’estate.

Ora tocca a Inzaghi

Per Luigi Butera di Tuttosport, il mercato ha consegnato a Filippo Inzaghi una rosa profonda e competitiva, con alternative di qualità in quasi tutti i reparti. Adesso sarà il tecnico rosanero a dover trovare gli equilibri giusti e dare un’identità precisa alla squadra.

L’obiettivo è proporre un calcio più aggressivo e dominante rispetto alla passata stagione, sfruttando al massimo il nuovo sistema di gioco e il potenziale offensivo costruito dal club.

I primi test in Australia

La tournée australiana rappresenterà il primo banco di prova per il nuovo Palermo. Dopo il ritiro svolto in Trentino, i rosanero affronteranno il Melbourne City nella seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy e successivamente la Juventus, due appuntamenti che offriranno indicazioni importanti in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Lecce e dell’inizio del campionato di Serie B.

Con l’arrivo di Strefezza, conclude Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo completa una rosa costruita per puntare con decisione alla promozione.