Il Tirreno: “Moreo si allontana dal Palermo, il Pisa interrompe i contatti con i rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

PISA – La pista che porta Stefano Moreo al Palermo si raffredda nuovamente. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, l’attaccante è oggi più vicino alla permanenza in nerazzurro, dopo lo stop della trattativa con il club rosanero.

Il quotidiano toscano spiega che l’offerta presentata dal Palermo – un contratto biennale con opzione per una terza stagione – non avrebbe convinto pienamente il centravanti, che non avrebbe ritenuto opportuno forzare la mano per lasciare Pisa.


Anche il club nerazzurro, che nei giorni scorsi aveva aperto alla possibilità di una cessione, avrebbe nel frattempo interrotto i contatti con la società siciliana, congelando la trattativa.

Scenario ancora aperto

Secondo Il Tirreno, il quadro potrebbe comunque cambiare nuovamente nelle prossime settimane, considerando che il mercato è ancora aperto. Allo stato attuale, però, Moreo viene considerato decisamente più vicino alla permanenza al Pisa rispetto ai giorni scorsi, quando l’ipotesi Palermo sembrava aver preso quota.

Il Palermo, nel frattempo, continua a cercare un vice Pohjanpalo e potrebbe orientarsi su altri profili dopo la brusca frenata registrata nell’operazione per l’attaccante nerazzurro.

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