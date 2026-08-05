Juve Stabia, Elefante saluta il club: “Ho dato tutto me stesso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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Si chiude il percorso di Ferdinando Elefante alla Juve Stabia. Il direttore generale ha annunciato la conclusione del proprio rapporto con il club gialloblù con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Nel corso delle ultime stagioni, Elefante ha ricoperto un ruolo di primo piano nella crescita della società, contribuendo al ritorno in Serie B e accompagnando il club anche durante il delicato passaggio legato al cambio di proprietà, garantendo continuità al progetto sportivo.


Nel messaggio di saluto, il dirigente ha spiegato di aver preso la decisione “con senso di responsabilità e di rispetto” verso la città di Castellammare di Stabia e i tifosi, ringraziando l’amministrazione giudiziaria, il presidente Alfredo Guerri, i dirigenti e tutti i collaboratori per la fiducia e il sostegno ricevuti.

“Vado via con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso”, ha dichiarato Elefante, augurando alla Juve Stabia un futuro ricco di soddisfazioni e la possibilità di rivivere le emozioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

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