Sudtirol, UFFICIALE: ceduto Odogwu al Treviso
Il Treviso pesca in casa Sudtirol. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club veneto ha ufficializzato l’arrivo dal Sudtirol di Raphael Odogwu. L’attaccante, classe 91, approda in biancoceleste a titolo definitivo, lasciando Bolzano dopo sei stagioni giocate in biancorosso.
Questo il comunicato del club:
“Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Raphael Odogwu dal Südtirol. Il Treviso FBC dà il benvenuto a Raphael, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancoceleste. L’attaccante classe ’91 approda in biancoceleste dopo sei stagioni al Südtirol, di cui quattro disputate in Serie B”.