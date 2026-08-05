Sudtirol, UFFICIALE: ceduto Odogwu al Treviso

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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Il Treviso pesca in casa Sudtirol. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club veneto ha ufficializzato l’arrivo dal Sudtirol di Raphael Odogwu. L’attaccante, classe 91, approda in biancoceleste a titolo definitivo, lasciando Bolzano dopo sei stagioni giocate in biancorosso.

Questo il comunicato del club:


“Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Raphael Odogwu dal Südtirol. Il Treviso FBC dà il benvenuto a Raphael, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancoceleste. L’attaccante classe ’91 approda in biancoceleste dopo sei stagioni al Südtirol, di cui quattro disputate in Serie B”.

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