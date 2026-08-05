Empoli, doppio colpo in arrivo dalla Fiorentina: vicini Deli e Angiolini
L’Empoli è pronto ad accogliere due giovani talenti provenienti dalla Fiorentina. Il club azzurro è infatti in fase di definizione per due operazioni che andrebbero a rinforzare il gruppo con prospetti di grande prospettiva.
Secondo quanto riportato da SkySport, a centrocampo è ormai vicino l’arrivo di Lapo Deli, classe 2006, che dovrebbe trasferirsi in prestito dalla Fiorentina. In dirittura d’arrivo anche l’operazione per Gianmarco Angiolini, seconda punta classe 2007, anch’egli destinato a vestire la maglia dell’Empoli dopo l’esperienza nel settore giovanile viola