Empoli, doppio colpo in arrivo dalla Fiorentina: vicini Deli e Angiolini

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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L’Empoli è pronto ad accogliere due giovani talenti provenienti dalla Fiorentina. Il club azzurro è infatti in fase di definizione per due operazioni che andrebbero a rinforzare il gruppo con prospetti di grande prospettiva.

Secondo quanto riportato da SkySport, a centrocampo è ormai vicino l’arrivo di Lapo Deli, classe 2006, che dovrebbe trasferirsi in prestito dalla Fiorentina. In dirittura d’arrivo anche l’operazione per Gianmarco Angiolini, seconda punta classe 2007, anch’egli destinato a vestire la maglia dell’Empoli dopo l’esperienza nel settore giovanile viola


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