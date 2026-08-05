Inzaghi a “Casa Sicilia”: «Essere in Australia ti fa capire che portata ha Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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Durante l’inaugurazione di “Casa Sicilia” a Perth, ha preso parola l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, che ha parlato di quello che rappresenta per i rosanero essere in Australia e dell’attaccamento dei tifosi alla squadra, seguendola sempre sia in casa che in trasferta.

«Esseri qui ti fa capire che portata ha Palermo – ha spiegato Inzaghi -. Qui ci sono grandi squadre, le migliori squadre d’Italia e noi siamo qui con loro, vuol dire che abbiamo un grande dovere di riportare questa città e questa maglia dove merita, per cui ci proveremo in tutti i modi».


Il tecnico rosanero ha poi parlato del rapporto con la città ed i tifosi: «Devo dire che la città mi ha conquistato fin dal primo giorno, ma non è che avessi molti dubbi. Avevo giocato spesso a Palermo, sapevo cos’era quello stadio, quei tifosi. Fin dal giorno della mia presentazione con quell’accoglienza inaspettata, perché allora per il Palermo non avevo fatto nulla, è stata molto emozionante».

E sui tifosi, Inzaghi ha aggiunto: «All’ultima partita dello scorso anno, nonostante la sconfitta, la gente ci ha applaudito. Palermo è stata speciale, ha fatto qualcosa che in Italia non succede mai, ci ha dimostrato grande maturità ed intelligenza, adesso noi abbiamo un compito da portare a termine e speriamo di farlo nel migliore dei modi»

Infine, l’allenatore del Palermo sottolinea come i tifosi ci siano sempre, sia in casa che in trasferta: «Quando giochiamo in trasferta sembra sempre di giocare in casa. Quella partita in ritiro contro Norimberga, sappiamo che i tifosi della Curva hanno affrontato un lungo viaggio per vedere una partita amichevole, ma queste sono tutte cose che dobbiamo portare dentro di noi e che ci devono fare dare qualcosa in più per raggiungere il nostro sogno»

 

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