Inzaghi a “Casa Sicilia”: «Dobbiamo mettere minuti nelle gambe in vista delle prime due gare stagionali»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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Nel corso dell’inaugurazione di “Casa Sicilia” a Perth, è intervenuto l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, che ha parlato della splendida accoglienza riservata alla squadra dai tifosi rosanero d’oltre oceano e fatto il punto sulla condizione dei suoi giocatori.

«È la prima volta per me in Australia – ha dichiarato Inzaghi -. Per me è molto emozionante, perché sono in un posto così lontano e ieri, al nostro arrivo, quando ho visto tutta quella gente, pensavo che fossero per il Milan e vedere che erano per noi, per il Palermo, è stata veramente una grande soddisfazione. Ringrazio tutti, alla mia età ancora mi emoziono vedere queste cose e penso che siano le cose belle del calcio»


Il tecnico rosanero ha poi aggiunto: «È molto bello ricevere un affetto del genere. Sappiamo che abbiamo tanti tifosi anche così lontano, sappiamo cosa rappresentiamo e che ci sono tante aspettative. Vorremmo rendere felici la nostra società e i nostri tifosi, ce la metteremo tutta e speriamo sia un anno positivo, però l’affetto che ci circonda è qualcosa di straordinario»

E sulle condizioni della squadra: «Abbiamo affrontato un viaggio lungo, un po’ il fuso orario chiaramente oggi si fa sentire, però la squadra mi ha meravigliato per come ha affrontato subito il primo allenamento, li ho visti bene. Domani faremo due allenamenti, però in questo momento ancora di preparazione bisogna cercare di mettere minuti nelle gambe»

Infine, Inzaghi non ha dubbi: «Avremo due amichevoli molto belle da cercare di fare al meglio per poi preparare bene le due partite del 17 e del 23 che ci aspettano nel nostro stadio»

 

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