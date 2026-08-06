Repubblica: “Rosa, pieno di affetto in Australia”

Il Palermo continua a vivere da protagonista la tournée australiana, tra allenamenti, eventi istituzionali e il calore dei tifosi rosanero presenti dall’altra parte del mondo. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, le prime 24 ore a Perth hanno rappresentato un concentrato di emozioni e lavoro per la squadra di Filippo Inzaghi, inserita nell’evento “Calcio Italiano” insieme a Milan, Inter e Juventus.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la giornata si è aperta con un momento particolarmente significativo. Una delegazione rosanero guidata da Inzaghi ha raggiunto il murale dedicato a Franco Baresi per deporre un mazzo di fiori in memoria dell’ex capitano del Milan, rendendo omaggio a una delle icone del calcio italiano.





Successivamente il Palermo si è trasferito al Dorrien Gardens per sostenere il primo allenamento in Australia. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la seduta è iniziata con un lavoro atletico finalizzato a smaltire gli effetti del lungo viaggio e del fuso orario, prima di lasciare spazio alle esercitazioni tattiche sul 4-2-3-1, sistema di gioco sul quale Inzaghi sta costruendo la squadra in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Lecce.

Le indicazioni arrivate dal campo sono state positive. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo sottolinea il pieno recupero di Johnsen, tornato ad allenarsi senza limitazioni dopo i problemi accusati durante il ritiro in Trentino, mentre il nuovo acquisto Vavassori ha svolto regolarmente la seduta insieme ai compagni, candidandosi a trovare spazio già nelle prossime amichevoli.

Terminato l’allenamento, il Palermo ha inaugurato Casa Sicilia, il quartier generale del club durante la permanenza a Perth e punto di riferimento per la comunità siciliana residente in Australia. Tra fotografie, autografi e l’entusiasmo dei sostenitori, Inzaghi ha raccontato le emozioni vissute fin dal suo arrivo.

«Vedere tanta passione è bellissimo. Quando siamo atterrati e ho visto tutta quella gente ho pensato fossero lì per il Milan e invece erano tutti tifosi del Palermo. Alla mia età scene come queste riescono ancora ad emozionarmi. Sappiamo di avere tanti tifosi anche così lontano da Palermo. Sappiamo cosa rappresentiamo e speriamo sia un anno positivo proprio per ripagare tutto questo affetto che ci circonda», ha dichiarato il tecnico rosanero.

Come racconta ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, oggi il Palermo sosterrà la rifinitura in vista dell’amichevole di domani contro il Melbourne City, gara valida per la seconda edizione dell’Anglo Palermitan Trophy.

La formazione australiana si presenta come un avversario di livello. Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Melbourne City, allenato da Aurelio Vidmar, arriva all’appuntamento dopo aver conquistato l’Australian Cup e rappresenta uno dei club di riferimento del City Football Group. La squadra si distingue per una rosa giovane, con un’età media di poco superiore ai 23 anni, e per una politica orientata alla valorizzazione dei talenti.

Tra i giocatori maggiormente da tenere d’occhio figurano i giovani Max Caputo e Marcous Younis, protagonisti dell’ultima stagione con numeri importanti in fase offensiva. Il test del Sam Kerr Football Centre offrirà quindi a Inzaghi un banco di prova significativo per valutare i progressi del Palermo a pochi giorni dall’inizio degli impegni ufficiali.