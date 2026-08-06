Palermo, visita speciale a Perth: Christian Vieri incontra Inzaghi durante l’allenamento
Visita d’eccezione nel ritiro australiano del Palermo. A Perth, dove i rosanero stanno preparando le prossime amichevoli internazionali della tournée estiva, il tecnico Filippo Inzaghi ha ricevuto la visita di Christian Vieri.
A rendere noto l’incontro è stato lo stesso Palermo FC attraverso i propri canali social, pubblicando una fotografia che ritrae i due ex bomber sorridenti mentre mostrano una maglia rosanero personalizzata con il nome “Vieri” e il numero 32.
«Bobo Vieri in visita da mister Inzaghi oggi all’allenamento a Perth. Bomber stringe bomber», ha scritto il club nel post che accompagna l’immagine.
Il Palermo prosegue così il proprio soggiorno a Perth, dove nei prossimi giorni affronterà le amichevoli internazionali contro Melbourne City e Juventus, continuando a ricevere l’affetto della numerosa comunità siciliana presente in Australia.