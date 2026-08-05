Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi abbraccia Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
Screenshot 2026-08-06 062530

Il calciatore vola in Australia

Altre notizie

Screenshot 2026-08-05 072447

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il battesimo della manovra”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 091155

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Capitano per sempre”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 080633

Prima pagina Repubblica Palermo: “Termini, la battaglia del porto: alt al piano”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 064118

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza firma per 4 anni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 084637

Prima pagina Tuttosport: “Lacrime e orgoglio”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-04 084034

Prima pagina Tuttosport: “Tutto il mondo per salutare Baresi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 081151

Prima pagina Repubblica Palermo: “Comune, scatta il piano sicurezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 060237

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, colpo Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 065355

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ancora due dispersi nel crollo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 073211

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giravolta Leao”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-03 083248

Prima pagina Tuttosport: “Voliamo insieme”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Screenshot 2026-08-03 071020

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Nuova ombra russa sul canale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026

Ultimissime

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (19) pallone Serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: il Pisa accelera per Pittarello, Juve Stabia rivoluziona l’area tecnica”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (5)

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi: «L’affetto in Australia ci emoziona, ora riportiamo questa maglia dove merita»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
Screenshot 2026-08-06 062530

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi abbraccia Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
Screenshot 2026-08-05 185825

Inzaghi a “Casa Sicilia”: «Speriamo di tornare in Australia l’anno prossimo da squadra di Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026