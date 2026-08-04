Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il battesimo della manovra”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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Venerdì varo in giunta con 150 milioni. A settembre altri 200 e 50 di mancette

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza firma per 4 anni”

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Prima pagina Tuttosport: “Tutto il mondo per salutare Baresi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Comune, scatta il piano sicurezza”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, colpo Strefezza”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ancora due dispersi nel crollo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giravolta Leao”

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Prima pagina Tuttosport: “Voliamo insieme”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Nuova ombra russa sul canale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Moreo, il Palermo iniste”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fame da campioni”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Tre indagati per il crollo di Messina”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, anche Vavassori”

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Giornale di Sicilia: “Marino promuove Strefezza: «È un grande colpo, può fare la differenza in Serie B»”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Strefezza completa un attacco da Serie A: il colpo che cambia il volto dei rosanero”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, lista over piena dopo Strefezza: il mercato passa dalle cessioni”

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Trapani, Cesena, Lazio e giustizia sportiva: Antonini rompe il silenzio e rilancia le sue ambizioni

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Corriere dello Sport: “Como scatenato: arriva Yan Couto, oggi visite per Chalobah. Genoa, ecco Sow”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026