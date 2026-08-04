Prima pagina Tuttosport: “Lacrime e orgoglio”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 084637

Addio a Franco Baresi

Altre notizie

Screenshot 2026-08-05 072447

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il battesimo della manovra”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 080633

Prima pagina Repubblica Palermo: “Termini, la battaglia del porto: alt al piano”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 064118

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza firma per 4 anni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-04 084034

Prima pagina Tuttosport: “Tutto il mondo per salutare Baresi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 081151

Prima pagina Repubblica Palermo: “Comune, scatta il piano sicurezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 060237

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, colpo Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 065355

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ancora due dispersi nel crollo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-04 073211

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giravolta Leao”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
Screenshot 2026-08-03 083248

Prima pagina Tuttosport: “Voliamo insieme”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Screenshot 2026-08-03 071020

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Nuova ombra russa sul canale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Screenshot 2026-08-03 061351

Prima pagina Corriere dello Sport: “Moreo, il Palermo iniste”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Screenshot 2026-08-03 084228

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fame da campioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026

Ultimissime

palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Tuttosport: “Palermo, con Strefezza cambia tutto. Inzaghi ha un attacco da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Repubblica Palermo: “Moreo, no al Palermo. L’Hellas tenta Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 081555

Repubblica Palermo: “La Sicilia nel destino di Strefezza. Gli avi del rosanero partiti da Riesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

Giornale di Sicilia: “Marino promuove Strefezza: «È un grande colpo, può fare la differenza in Serie B»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 074025

Giornale di Sicilia: “Palermo, Strefezza completa un attacco da Serie A: il colpo che cambia il volto dei rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026