Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il mercato dell’Atalanta entra in una fase decisiva tra possibili cessioni e nuovi innesti. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, dopo la definizione della cessione di El Bilal Touré al Parma, un’altra situazione potrebbe modificare gli equilibri della rosa nerazzurra.

Come evidenzia Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il difensore Berat Djimsiti avrebbe chiesto di essere ceduto dopo aver ricevuto una ricca proposta dall’Al-Diriyah. Per sostituire il centrale albanese, l’Atalanta avrebbe individuato in Thomas Kristensen, attualmente all’Udinese, il principale candidato. Nei giorni scorsi, inoltre, la dirigenza bergamasca avrebbe effettuato anche un approfondimento sul profilo di Jean-Clair Todibo, soluzione che resta sullo sfondo.





In casa Parma si apre invece una riflessione sul ruolo del secondo portiere. Come riferisce ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, dopo la cessione di Zion Suzuki al Paris Saint-Germain, con un possibile successivo prestito alla Juventus, i ducali stanno valutando la posizione di Simone Scuffet. Il club emiliano ritiene infatti di avere già valide alternative con Daffara e Corvi, ma qualora Scuffet fosse disposto ad accettare un ruolo da alternativa, la sua candidatura potrebbe essere presa seriamente in considerazione.

Operazione definita, invece, per il Monza. Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport racconta che il club brianzolo ha chiuso per l’arrivo dell’esterno offensivo Jay Robinson, sbarcato in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Il classe 2006 arriva in prestito dal Southampton e andrà a rinforzare la squadra affidata a Ivan Juric.

Anche il Genoa continua a muoversi con decisione. Il centrocampista Djibril Sow è arrivato dal Siviglia e sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto. L’operazione porterà nelle casse del club spagnolo circa quattro milioni di euro. Sul fronte offensivo, secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, resta vivo l’interesse per Daniel Jebbison, attaccante del Bournemouth osservato durante la recente amichevole contro il club inglese. Il tecnico Daniele De Rossi avrebbe già affrontato l’argomento con il direttore generale Tiago Pinto. Il primo obiettivo rimane però Roberto Piccoli, anche se la permanenza dell’attaccante dipenderà dalle future decisioni della Fiorentina e dalla situazione legata a Moise Kean.

Tra i dossier più caldi del mercato c’è anche quello relativo a Dusan Vlahovic. Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Besiktas continua a spingere per convincere il centravanti serbo con una proposta da otto milioni di euro a stagione più bonus per tre anni. Tuttavia, il giocatore preferirebbe attendere le mosse dell’Atletico Madrid, club rimasto costantemente in contatto con il suo entourage e favorito qualora si aprisse uno spazio in rosa dopo l’eventuale partenza di Alexander Sorloth.

Il Lecce, invece, prosegue la ricerca di un esterno offensivo. I nomi maggiormente seguiti restano quelli di Philip Otele e del giovane Herba Guirassy, anche se la lista dei possibili rinforzi potrebbe ampliarsi nelle prossime settimane.

Per il Cagliari non si è invece raffreddata definitivamente la pista che porta a Kevin Carlos del Nizza. Nonostante un rallentamento registrato negli ultimi giorni, la trattativa resta aperta.

Infine, il Como è ormai pronto ad accogliere Trevoh Chalobah. Il difensore è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche e completare l’iter che lo porterà a iniziare la sua nuova esperienza nel campionato italiano.