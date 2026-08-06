Palermo, Schifani ringrazia Mirri: «La nuova maglia è un regalo che porta con sé i colori e la passione di un’intera città»
Palermo, Dario Mirri, per il dono della nuova maglia rosanero, rilanciando anche il tema del nuovo stadio.
Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, Schifani ha condiviso una fotografia che lo ritrae insieme a Mirri mentre mostra la maglia personalizzata con il numero 10 e il suo cognome.
«Grazie al presidente del Palermo F.C., Dario Mirri, per la nuova maglia rosanero. Un regalo che fa sempre piacere, soprattutto quando porta con sé i colori e la passione di un’intera città», ha scritto il presidente della Regione Siciliana.
Nel messaggio, Schifani ha anche rivolto lo sguardo al futuro dell’impianto cittadino, confermando la collaborazione istituzionale con il club.
«Con la Regione Siciliana, continuiamo a lavorare insieme anche sul progetto del nuovo stadio», ha aggiunto il governatore.
Le parole del presidente della Regione rappresentano un ulteriore segnale dell’intesa tra le istituzioni e il Palermo sul tema della riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, uno dei principali dossier infrastrutturali che riguardano il futuro del club rosanero.