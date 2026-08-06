Giornale di Sicilia: “Il ricordo e l’affetto dei tifosi, l’Australia emoziona Inzaghi”

Il Palermo ha vissuto la sua prima intensa giornata a Perth tra lavoro sul campo, momenti istituzionali e l’abbraccio della comunità siciliana residente in Australia. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi ha alternato il primo allenamento nella città australiana agli eventi organizzati per celebrare la presenza rosanero in Oceania, con lo sguardo già rivolto all’amichevole di domani contro il Melbourne City.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attenzione dello staff tecnico era rivolta soprattutto alle condizioni di Antonio Palumbo e al nuovo arrivato Vavassori. Il centrocampista è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo i problemi al ginocchio che ne avevano limitato il finale del ritiro in Val Gardena, mentre l’esterno arrivato dall’Atalanta è pronto a fare il proprio debutto con la maglia del Palermo proprio nell’Anglo-Palermitan Trophy, dove potrebbe rilevare Johnsen sulla corsia sinistra.





Come ricostruisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la giornata è stata anche caratterizzata da un momento particolarmente significativo. Una delegazione composta da Filippo Inzaghi, Mattia Bani, Carlo Osti e Giovanni Gardini ha deposto un mazzo di fiori davanti al murale dedicato a Franco Baresi presente a Perth, rendendo omaggio all’ex capitano del Milan dopo la sua scomparsa.

Il momento centrale della giornata è stato poi rappresentato dall’inaugurazione di Casa Sicilia, quartier generale del Palermo durante la permanenza in Australia e punto di riferimento per i tanti tifosi rosanero presenti nella Western Australia. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, fino a lunedì la struttura ospiterà incontri tra sostenitori, dirigenti, giocatori e protagonisti della storia del club.

Nel corso della cerimonia inaugurale, Filippo Inzaghi ha espresso tutta la propria emozione per l’accoglienza ricevuta.

«È la prima volta per me in Australia ed è molto emozionante. Sappiamo che ci sono tanti tifosi anche lontano dalla Sicilia: le aspettative sono tante, vorremmo rendere felice la società e il nostro pubblico. L’affetto che ci circonda è straordinario e speriamo di essere all’altezza. Qui a Perth ci sono alcune delle migliori squadre d’Italia e, se ci siamo anche noi, significa che abbiamo un grande dovere: riportare questa maglia dove merita. Il prossimo anno speriamo di tornare qui in un’altra categoria», ha dichiarato il tecnico rosanero.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il lungo viaggio e il fuso orario non hanno impedito alla squadra di lavorare con intensità.

«La squadra mi ha meravigliato per come è scesa in campo. Fra dodici giorni avremo la prima partita ufficiale e bisogna mettere minuti nelle gambe. Vogliamo fare bene nelle due amichevoli per arrivare nel modo migliore agli impegni di Coppa Italia e campionato», ha concluso Inzaghi.

L’amichevole contro il Melbourne City rappresenterà quindi un test importante per verificare la condizione della squadra e consentire ai nuovi arrivati di accumulare minuti preziosi in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Anche in questo caso, Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come la tournée australiana rappresenti un passaggio fondamentale nella preparazione del nuovo Palermo targato Inzaghi.