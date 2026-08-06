Avellino, UFFICIALE: Cancellieri ceduto a titolo definitivo allo Spezia
Continua a muoversi il mercato in uscita dell’Avellino. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club campano ha ufficializzato la cessione allo Spezia di Damiano Cancellieri. Il centrocampista, classe 2001, lascia i lupi a titolo definitivo, iniziando una nuova avventura nel campionato di Serie C.
Questa la nota del club:
“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Spezia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Damiano Cancellieri. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto nel periodo in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”