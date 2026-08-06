Palermo, Osti: «Strefezza? Mi auguro che sia un grande colpo. Il mercato in entrata è chiuso»

Intervistato ai microfoni di SkySport, il ds del Palermo, Carlo Osti ha parlato del nuovo acquisto dei rosanero, Gabriel Strefezza, analizzando il lavoro fatto finora e dichiarando chiuso il mercato in entrata.

«Strefezza? Mi auguro che sia un grande colpo – ha dichirato Osti -. Lo abbiamo fortemente voluto quando ho capito che c’era questa possibilità. Cercavamo un esterno della sua qualità e che potesse entrare nei meccanismi di Inzaghi nel minor tempo possibile»





Il ds rosanero ha poi aggiunto: «Il campo sarà il giudice supremo. Siamo contenti del mercato fatto finora. Saremo vigili negli ultimi giorni, così come alla questione uscite: cercheremo di trovare una soluzione idonea a coloro che non faranno parte del progetto»

E su mister Inzaghi:«Freme anche quando mangia un piatto di pasta. Sempre entusiasta. Sa di avere una grande responsabilità ma penso che ne sia consapevole»

Infine, il ds fa un analisi del lavoro fatto: «Siamo contenti del mercato fatto finora e per noi è concluso. Se ci dovesse essere qualche uscita dovremo cercare di colmare questa lacuna»