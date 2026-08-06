Athletic Palermo, UFFICIALE: Davide Federico è un nuovo giocatore nerorosa

Arriva un nuovo acquisto in casa Athletic Palermo. Attraverso una nota sui propri canali, il club nerorosa ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno, classe 2009, Davide Federico. Il calciatore ha debuttato lo scorso anno in Serie D con la maglia della Sancataldese ed adesso è pronto ad una nuova avventura in Sicilia.

Questa la nota del club:





“Davide Federico è un nuovo giocatore dell’Athletic Club Palermo ⚽ Esterno destro classe 2008, prodotto del settore giovanile del Palermo, Federico ha debuttato lo scorso anno in Serie D, vestendo la maglia della Sancataldese 💪”