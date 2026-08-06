Tuttosport: “Serie B, il Padova chiude per Pompetti: Pittarello sempre più vicino al Pisa”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo e una delle trattative più lunghe dell’estate sembra ormai vicina alla conclusione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Padova ha raggiunto l’accordo con il Catanzaro per il trasferimento del centrocampista Marco Pompetti, dopo aver già ottenuto il sì del giocatore. Manca soltanto l’annuncio ufficiale per definire un’operazione ormai ai dettagli.

Come evidenzia ancora Tuttosport, anche il futuro di Filippo Pittarello appare sempre più orientato verso il Pisa. Nonostante l’attaccante sia stato impiegato nell’amichevole contro il Giugliano, trovando anche la via del gol, i contatti tra il club toscano e il Catanzaro hanno registrato nuovi passi avanti. Per sostituire il centravanti, la società calabrese valuta diversi profili: Di Nardo, Okoro, Pecorino e Abiuso.





Sempre secondo Tuttosport, il Pisa continua a lavorare anche per rinforzare la porta. Con la Juve Stabia esiste già un’intesa di massima per Alessandro Confente, mentre il club campano, in caso di cessione, valuta il ritorno di Paolo Vismara, rientrato all’Atalanta dopo il prestito alla Sampdoria. Tra Pisa e Juve Stabia resta inoltre aperto il dialogo per il centrocampista Omar Correia, giocatore particolarmente gradito al tecnico Paolo Bianco.

La Juve Stabia, inoltre, insiste per arrivare a Giuseppe Sibilli, ormai fuori dal progetto tecnico del Bari e considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare la trequarti.

L’Ascoli ha invece ufficializzato l’arrivo dell’attaccante olandese Don José Henricus Bolsius, acquistato dal Perugia e legato ai marchigiani da un contratto biennale. Nel corso della sua esperienza italiana ha vestito anche le maglie di Fermana, Campobasso, Fidelis Andria, Benevento e Sorrento, realizzando complessivamente 21 reti.

Come riferisce ancora Tuttosport, l’Empoli ha definito l’acquisto del centrocampista Lapo Deli dalla Fiorentina e conta di chiudere a breve anche per il giovane attaccante Gianmarco Angiolini, anch’egli proveniente dal club viola.

Il Südtirol ha ufficializzato l’arrivo del portiere sloveno Rok Vadjunec, prelevato dal Treviso, mentre in direzione opposta si trasferisce l’attaccante Raphael Odogwu, che saluta Bolzano dopo diverse stagioni.

Tra le altre operazioni segnalate da Tuttosport, il Cesena ha prelevato dallo Spezia il giovane centrocampista Matteo Lontani, inizialmente destinato alla formazione Primavera ma seguito con particolare attenzione dallo staff tecnico.

L’Avellino continua invece a valutare due profili per la trequarti: lo svizzero Liam Chipperfield del Sion e Natan Girma, attualmente fuori dal progetto tecnico della Reggiana. Quest’ultimo ritroverebbe Alessandro Nesta, allenatore che lo aveva già guidato nella sua esperienza emiliana.

L’Arezzo ha definito l’ingaggio del centrocampista Kevin Leone dal Sassuolo, mentre resta ancora aperta la trattativa per il difensore Alessandro Di Bitonto. Nessun passo avanti, invece, nei colloqui con il Napoli per il ritorno di Iaccarino.

Sul giovane esterno offensivo Gabriele Finocchiaro, classe 2007 della Juventus, si registra l’interesse di Avellino e Catanzaro. La Cremonese, invece, è pronta a ufficializzare l’arrivo del difensore Alex Vogliacco dal Genoa.

Il Vicenza segue con attenzione l’attaccante della Virtus Entella Luigi Cuppone, mentre il club ligure deve fronteggiare la concorrenza della Reggiana per il centrocampista del Cosenza Christian Langella.

Infine, Mehdi Dorval non sembra intenzionato ad accettare il trasferimento al Catanzaro, nonostante l’accordo già raggiunto tra Bari e club calabrese. L’esterno algerino punta infatti a proseguire la carriera in uno dei principali campionati europei, con Ligue 1 e Bundesliga considerate le destinazioni preferite. Il Modena, infine, valuta Matias Antonini del Catanzaro come alternativa ad Andrea Giorgini della Juve Stabia per rinforzare il reparto difensivo.