Palermo, Strefezza è arrivato in Australia: primo abbraccio con Gardini, Osti e i nuovi compagni

Gabriel Strefezza ha raggiunto il Palermo in Australia. Il nuovo acquisto rosanero è arrivato a Perth e si è immediatamente unito alla delegazione guidata da Filippo Inzaghi, impegnata nella tournée australiana.

Dopo il lungo viaggio, l’esterno offensivo ha raggiunto la struttura che ospita il gruppo rosanero, dove ad attenderlo c’erano dirigenti e compagni di squadra. Nelle immagini diffuse dal club si vede Strefezza sorridente al momento dell’arrivo e durante i primi saluti con l’amministratore delegato Gardini e il direttore sportivo Osti.





Per Strefezza comincia così ufficialmente l’avventura sul campo con il Palermo. Nelle scorse ore il club aveva annunciato il suo trasferimento a titolo definitivo dall’Olympiacos e la firma di un contratto pluriennale.

Il nuovo rinforzo potrà adesso mettersi a disposizione di Inzaghi e iniziare il percorso di inserimento nel gruppo e nei meccanismi tattici della squadra. Un arrivo particolarmente atteso dal tecnico, che potrà contare su un’altra soluzione di qualità per il reparto offensivo.

Dopo l’ufficialità e il viaggio verso l’altra parte del mondo, per Strefezza è dunque arrivato il momento del primo contatto con la nuova realtà: l’avventura in rosanero parte direttamente dall’Australia.