Catanzaro avanti per Acquah: il Torino apre al prestito, c’è anche il Genoa

Il Catanzaro accelera per Wisdom Acquah. Il club giallorosso è infatti in vantaggio nella corsa al centrocampista classe 2007 di proprietà del Torino, uno dei profili più interessanti del settore giovanile granata.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione è impostata sulla base di un prestito, formula che consentirebbe al giovane talento di maturare un’importante esperienza in Serie B. Sul giocatore resta vivo anche l’interesse del Genoa, che starebbe valutando una formula differente per provare ad assicurarsi il centrocampista. Al momento, però, è il Catanzaro a guidare la corsa.





Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti per cercare di definire l’affare e regalare a mister Gregucci un altro rinforzo per la mediana