Palermo-Melbourne City 2-0, Inzaghi: «Il risultato conta poco. I nuovi acquisti ci renderanno più forti»

Buona prestazione per il Palermo nell’Anglo Palermithan Trophy, conteso contro il Melbourne City. I rosanero si sono imposti sul risultato di 2-0, grazie alle reti di Le Douaron e Peda. Nel post partita ha parlato ai microfoni di SkySport il tecnico dei siciliani, Filippo Inzaghi, analizzando il match ed i progressi effettuati.

«Adesso il risultato conta poco – ha spiegato Inzaghi – credo che la squadra si sia impegnata e abbia fatto quello che volevamo fare. Siamo contenti di aver vinto».





Il tecnico rosanero ha poi aggiunto: «Continuiamo questa bella tournée per l’affetto che riceviamo, poi affronteremo la Juventus. Sono partite che per noi hanno un certo peso. So benissimo cosa è questa società, questa città e questa tifoseria».

Inzaghi sottolinea anche come la squadra sia cambiata rispetto alla scorsa stagione: «L’anno scorso è stato importante, ci siamo avvicinati e i 72 punti sono una grande base. I nuovi acquisti ci renderanno più forti, ma ci sarà da lottare: nessuno ci regalerà nulla. Quando hai i favori del pronostico non è mai facile. Vogliamo tornare dove questa società merita di stare: sarà dura, ma ci crediamo».

Infine, sull’acquisto di Strefezza: «La società, il CFG, ha dimostrato quanto tiene al Palermo. L’avevo chiesto ai primi di giugno, sapevo che era uno sforzo importante, anche economico, ma la società mi ha accontentato in toto. Ci sentiamo forti, ci sarà da sudare, ma sappiamo di avere basi solide. Ed è una cosa importante in un campionato lungo come la Serie B»