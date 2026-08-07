Il Palermo si aggiudica l’Anglo-Palermitan Trophy: battuto 2-0 il Melbourne City

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026
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Il Palermo si aggiudica la seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, superando per 2-0 i “cugini” del Melbourne City, altra società appartenente alla galassia City Football Group. A Perth, la formazione di Filippo Inzaghi offre una prova convincente, imponendosi grazie alle reti di Le Douaron e Peda.

I rosanero sbloccano il risultato all’11’ del primo tempo con Le Douaron, bravo a finalizzare l’assist di Gyasi dopo aver saltato il diretto marcatore. Nella ripresa il Palermo parte con qualche brivido, vedendosi annullare il momentaneo pareggio del Melbourne per fuorigioco, prima di trovare il raddoppio al 9′ con Peda, lesto a depositare in rete una sponda di testa dello stesso Le Douaron sugli sviluppi di un calcio d’angolo.


La squadra siciliana continua a creare occasioni anche dopo il 2-0, sfiorando più volte il tris con Pohjanpalo, Segre, Palumbo e Vavassori, trovando però sulla propria strada un attento Nieuwenhuizen.

L’unica nota stonata della giornata è rappresentata dall’infortunio del neoportiere Fortin, entrato a inizio ripresa al posto di Joronen. L’estremo difensore è stato costretto a lasciare il campo dopo un duro scontro con Nabbout, venendo sostituito da Nespola.

Al triplice fischio è festa per il Palermo, che alza al cielo il trofeo e chiude nel migliore dei modi il primo appuntamento australiano, confermando i segnali positivi mostrati nel corso della preparazione estiva.

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