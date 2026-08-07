Palermo-Melbourne City, il popolo rosanero risponde presente: tanti tifosi sugli spalti

È iniziata alle ore 13 italiane la sfida tra Palermo e Melbourne City per la seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, primo appuntamento della tournée australiana dei rosanero. Sugli spalti si è respirata fin da subito un’atmosfera speciale, con una nutrita presenza di sostenitori del Palermo.

Tra il pubblico non solo italiani residenti in Australia, ma anche tifosi locali, appassionati di diverse nazionalità e numerosi palermitani che hanno raggiunto Melbourne per seguire da vicino la propria squadra del cuore.





A testimoniare il grande entusiasmo, il Palermo ha condiviso sui propri canali social una clip dedicata ai tifosi presenti allo stadio, immortalando bandiere rosanero, cori e il caloroso sostegno riservato alla squadra. Un’accoglienza che conferma ancora una volta quanto il legame tra il club siciliano e i suoi sostenitori vada ben oltre i confini italiani.

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