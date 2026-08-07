Anglo-Palermitan Trophy: le formazioni ufficiali di Palermo-Melbourne City

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026
inzaghi1

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Palermo e Melbourne City, che alle ore 13 italiane si affronteranno in Australia nella seconda edizione dell’AngloPalermitan Trophy. Per i rosanero sarà un test internazionale importante nel percorso di preparazione estiva, contro una delle principali realtà del calcio australiano.

Il Palermo scenderà in campo con Joronen tra i pali; in difesa Segre, Vavassori, Gyasi, Johnsen, Le Douaron, Estevez, Pierozzi, Peda, Ceccaroni e Bozzolan. Dall’altra parte, il Melbourne City risponde con Nieuenhuizen; Delbridge, Bonetig, Atkinson, Kutleshi, Caputo, Antoniou, Rahmani, Memeti, Baker e Wong.


Calcio d’inizio fissato alle ore 13 italiane, con in palio il trofeo dell’AngloPalermitan Trophy e un altro importante banco di prova per entrambe le squadre in vista dell’inizio della nuova stagione.

Formazioni ufficiali

Palermo:
Joronen; Segre, Vavassori, Gyasi, Johnsen, Le Douaron, Estevez, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Bozzolan.

Panchina:
Nespola, Fortin, Augello, Palumbo, Gomes, Strefezza, Ranocchia, Bani, Pohjanpalo, Hernandez, Balsamo, Squillacioti, Cassandro, Barba, Magnani.

Melbourne City:
Nieuenhuizen; Delbridge, Bonetig, Atkinson, Kutleshi, Caputo, Antoniou, Rahmani, Memeti, Baker, Wong.

Panchina:
Freke, Nabbout, Nevcovski, Baker, Gerald, Ballah, Mackintosh, Boston, Recchia, Aravanis, Kanamori

Altre notizie

allenamento palermo playoff semifinale (91) tifosi

Palermo, campagna abbonamenti verso il sold out

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-08 072926

Tuttosport: “Palermo, vittoria e trofeo a Perth. Inzaghi: «Strefezza l’avevo chiesto a giugno»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-08 072908

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi guarda alla Serie A: «Sappiamo di avere delle basi solide, ci sarà da sudare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-08 075819

Giornale di Sicilia: “Palermo, prima le cessioni poi le occasioni: Almena resta una pista per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-08 072918

Giornale di Sicilia: “Palermo, cresce il 4-2-3-1: Melbourne City battuto 2-0. Ora la prova Juventus”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-08 072954

Palermo, colpo per il settore giovanile: il brasiliano Matheus Ribeiro Bessa firma il primo contratto da professionista

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-08 061008

Corriere dello Sport: “Palermo, segnali positivi dall’Australia. Strefezza: «Una piazza così merita la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
b63f85f0-acde-40d3-9362-1292cefd46bf

Strefezza si presenta: «Palermo è una piazza da Serie A, darò il 100% per questa maglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026
Screenshot 2026-08-07 173558

Palermo-Melbourne City 2-0: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026
Screenshot 2026-08-07 172739

Palermo-Melbourne City 2-0, Bani: «Sta nascendo un Palermo forte. L’obiettivo è la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026
palermo catanzaro 3-2 (142) inzaghi

Palermo-Melbourne City 2-0, Inzaghi: «Il risultato conta poco. I nuovi acquisti ci renderanno più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026
734402a3-98ca-4c6c-a8d9-90b37818b92b

Palermo, festa a Perth: i rosa alzano al cielo l’Anglo-Palermitan Trophy

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026

Ultimissime

allenamento palermo playoff semifinale (91) tifosi

Palermo, campagna abbonamenti verso il sold out

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-08 072926

Tuttosport: “Palermo, vittoria e trofeo a Perth. Inzaghi: «Strefezza l’avevo chiesto a giugno»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
palermo manchester city (121) soriano

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, la corsa degli stadi: Palermo spinge con il City Football Group. Milano e Napoli rischiano”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
palermo bari serie b 2-0 (51) Dorval pierozzi

Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Velodromo Paolo Borsellino (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, nuova vita per il Velodromo: aumenta la capienza e arrivano 2,7 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026