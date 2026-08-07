Anglo-Palermitan Trophy: le formazioni ufficiali di Palermo-Melbourne City

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Palermo e Melbourne City, che alle ore 13 italiane si affronteranno in Australia nella seconda edizione dell’AngloPalermitan Trophy. Per i rosanero sarà un test internazionale importante nel percorso di preparazione estiva, contro una delle principali realtà del calcio australiano.

Il Palermo scenderà in campo con Joronen tra i pali; in difesa Segre, Vavassori, Gyasi, Johnsen, Le Douaron, Estevez, Pierozzi, Peda, Ceccaroni e Bozzolan. Dall’altra parte, il Melbourne City risponde con Nieuenhuizen; Delbridge, Bonetig, Atkinson, Kutleshi, Caputo, Antoniou, Rahmani, Memeti, Baker e Wong.





Calcio d’inizio fissato alle ore 13 italiane, con in palio il trofeo dell’AngloPalermitan Trophy e un altro importante banco di prova per entrambe le squadre in vista dell’inizio della nuova stagione.

Formazioni ufficiali Palermo:

Joronen; Segre, Vavassori, Gyasi, Johnsen, Le Douaron, Estevez, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Bozzolan. Panchina:

Nespola, Fortin, Augello, Palumbo, Gomes, Strefezza, Ranocchia, Bani, Pohjanpalo, Hernandez, Balsamo, Squillacioti, Cassandro, Barba, Magnani. Melbourne City:

Nieuenhuizen; Delbridge, Bonetig, Atkinson, Kutleshi, Caputo, Antoniou, Rahmani, Memeti, Baker, Wong. Panchina:

Freke, Nabbout, Nevcovski, Baker, Gerald, Ballah, Mackintosh, Boston, Recchia, Aravanis, Kanamori