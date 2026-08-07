Giornale di Sicilia: “Palermo, l’Australia è sempre più rosanero”

Il Palermo continua a vivere intensamente la propria esperienza australiana, tra campo, iniziative con i tifosi e appuntamenti che rafforzano la presenza del club dall’altra parte del mondo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attenzione principale resta naturalmente rivolta al lavoro di Inzaghi e alle amichevoli, ma la permanenza a Perth sta assumendo un significato che va ben oltre la semplice preparazione estiva.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche l’attenzione riservata al Palermo dalla stampa locale testimonia l’impatto della tournée. L’obiettivo del club è duplice: consolidare la presenza dei colori rosanero in Australia e offrire alla squadra un’esperienza diversa rispetto al tradizionale ritiro precampionato.





Sul campo, intanto, Inzaghi continua a lavorare sulle soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni. Ma uno dei momenti più significativi della giornata è stato rappresentato dalla visita di Vieri, grande amico del tecnico rosanero. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’ex centravanti dell’Inter e della Nazionale ha ricevuto una maglia personalizzata del Palermo con il numero 32. Il giorno precedente era stato invece Panucci a salutare il gruppo rosanero.

La giornata si è poi conclusa con un nuovo Zagara Party organizzato a Casa Sicilia, sulla scia dell’evento andato in scena a Palermo il 24 luglio. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’occasione è servita anche per festeggiare il compleanno di Palumbo e per svelare alcuni nuovi numeri di maglia.

Vavassori prende il 9, Barba il 93 e Strefezza il 7

Il dettaglio più curioso riguarda proprio le scelte dei nuovi arrivati. Vavassori indosserà il numero 9, una maglia dal peso particolare perché dall’estate del 2021 fino a gennaio 2026 era stata legata a Brunori. Barba ha invece scelto il numero 93, mentre Strefezza indosserà il 7.

Come riferisce ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, proprio Strefezza, arrivato da poche ore in Australia, potrebbe avere la prima occasione per sfoggiare il nuovo numero nell’amichevole di martedì contro la Juventus.

Hernani: «Sappiamo qual è il nostro obiettivo»

A raccontare l’esperienza australiana ai microfoni di Sky sono stati anche Hernani e Augello. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Hernani ha parlato senza nascondere le ambizioni del Palermo.

«La preparazione è andata bene. È giusto parlare di ambizioni di fronte a una maglia del genere, sappiamo qual è il nostro obiettivo: sarà una strada difficile, ma se cammineremo tutti verso la stessa direzione possiamo raggiungere quello che vogliamo. In Serie B non ci sono favoriti: è un campionato difficile, bisogna tenere i piedi per terra e dare il massimo in ogni partita».

Parole che confermano la volontà del gruppo di alzare il livello rispetto alla passata stagione, mantenendo però equilibrio e attenzione.

Augello, dal canto suo, ha sottolineato il valore dell’esperienza australiana e la crescita della rosa. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il difensore ha rimarcato la necessità di fare un ulteriore passo avanti rispetto al passato.

«Sarà un’esperienza positiva, in un posto che non conosciamo: avere l’allenatore della scorsa stagione sarà un vantaggio, ma abbiamo anche comprato giocatori importanti che hanno alzato il livello. Dobbiamo fare di più rispetto al 2025/26, siamo consapevoli di aver fatto tanto ma non è bastato: dovremo tutti alzare l’asticella».

Strefezza subito promosso

Entrambi hanno poi dedicato un passaggio a Strefezza, ultimo arrivato in casa rosanero. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Hernani conosce bene il nuovo compagno e ne ha sottolineato immediatamente il valore.

«Strefezza aggiunge qualità: lo conosco bene, è un giocatore di valore e ci rinforzerà», ha dichiarato Hernani.

Positivo anche il giudizio di Augello: «Porta brillantezza, entusiasmo, esperienza: è un giocatore di categoria».

Coppa Italia, parte la vendita per Palermo-Lecce

Come riferisce infine Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, oggi alle 16 prenderà il via la vendita dei biglietti per Palermo-Lecce di Coppa Italia, in programma lunedì 17 agosto al Renzo Barbera.

La prima fase durerà fino a martedì e sarà esclusivamente online, con vendita riservata ai possessori di abbonamento. La seconda fase partirà poi martedì stesso e consentirà l’acquisto dei tagliandi a tutti.

Al momento resterà chiusa la Curva Sud, che verrà aperta soltanto in caso di riempimento totale degli altri settori disponibili, ovvero Curva Nord, tribuna e gradinata.

Tra tournée australiana, nuovi numeri di maglia, inserimento di Strefezza e avvicinamento al primo impegno ufficiale, conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua così a costruire la propria identità in vista di una stagione nella quale le ambizioni sono ormai dichiarate.