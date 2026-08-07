Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il mercato di Serie B continua a muoversi tra operazioni ufficiali, rinnovi e trattative destinate a entrare nel vivo nei prossimi giorni. Come riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la Cremonese ha definito l’acquisto a titolo definitivo dal Genoa del difensore Alessandro Vogliacco, che sarà immediatamente a disposizione di Giampaolo e potrà prendere parte già al test contro il Verona.

Per Vogliacco si tratta di un ritorno in cadetteria, campionato nel quale ha già raccolto 105 presenze vestendo le maglie di Benevento, Pordenone e Padova. Il difensore conosce inoltre molto bene la strada che conduce alla promozione, avendo contribuito al ritorno in Serie A del Genoa nel 2023.





Come riferisce ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Ascoli ha invece blindato Samuele Damiani. Il centrocampista ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2028, con un’opzione per un’ulteriore stagione. I marchigiani hanno contemporaneamente definito la cessione in prestito di Ruben Zagari al Lanciano, neopromosso in Serie D.

Tempo di rinnovi anche a Modena, dove Francesco Zampano ha prolungato il proprio accordo fino al 2028. Operazione in uscita, invece, per il Pisa: Filip Stojilkovic si trasferisce al Rapid Bucarest in prestito con diritto di opzione e contro-opzione.

Novità anche tra i pali del Mantova. Secondo il punto di mercato realizzato da Beniamino Pescatore per il Corriere dello Sport, il club lombardo ha ingaggiato Manuel Gasparini, portiere cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese e reduce dall’esperienza con l’Empoli. Per lui contratto annuale.

La Sampdoria ha invece salutato Stefano Girelli. Il centrocampista passa a titolo definitivo alla Casertana, con la quale ha sottoscritto un accordo biennale.

Particolarmente attivo l’Avellino, che guarda con attenzione in casa Juventus. Come sottolinea Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, gli irpini attendono il rientro dei bianconeri dall’Australia per approfondire due trattative: quella per il trequartista Adin Licina e quella per il difensore Javier Gil. Per il reparto arretrato resta comunque viva anche l’alternativa rappresentata da Filippo Reale della Roma.

L’Avellino segue inoltre Gabriele Finocchiaro, esterno offensivo della Juventus sul quale si registra anche l’interesse di Catanzaro e Südtirol. Sul fronte delle uscite, invece, sono quattro le società interessate all’acquisto a titolo definitivo di Claudio Manzi: Catania, Monopoli, Pescara e Novara.

Potrebbe cambiare squadra anche Mattia Della Rocca. La situazione societaria del Perugia avrebbe rallentato la pista umbra e il trequartista potrebbe così trasferirsi al Lumezzane con la formula del prestito.

Tra le operazioni già concluse c’è poi quella di Damiano Cancellieri, passato ufficialmente dall’Avellino allo Spezia.

Infine, secondo quanto riportato ancora da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Padova è alla ricerca di una mezzala giovane e ha individuato due possibili profili. Il primo è Fabio Rispoli, rientrato al Como dopo l’esperienza in prestito al Catanzaro; il secondo è Issiaka Kamate, centrocampista francese dell’Inter che ha svolto la preparazione con la prima squadra prima di aggregarsi all’Under 23, formazione con cui nella scorsa stagione ha totalizzato 33 presenze e sei reti.