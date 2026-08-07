Ufficiale: Marco Pompetti è un nuovo calciatore del Padova
Il Padova ha ufficializzato l’arrivo di Marco Pompetti, centrocampista classe 2000, acquistato a titolo definitivo dal Catanzaro.
Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoscudato fino al 30 giugno 2029, diventando così uno dei nuovi rinforzi a disposizione della squadra per la stagione 2026/27.
Con questa operazione il Padova si assicura un centrocampista di qualità ed esperienza, reduce dall’avventura con il Catanzaro, pronto a mettersi a disposizione del tecnico per affrontare i prossimi impegni tra campionato e Coppa Italia.