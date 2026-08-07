Palermo-Melbourne City, scambio di maglie tra i due club
Non solo calcio giocato nella sfida tra Palermo e Melbourne City. Come mostrato dalle Instagram Stories pubblicate dal club rosanero, prima del match c’è stato un simbolico scambio di maglie tra le due società.
L’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, e l’amministratore delegato del Melbourne City, Brad Rowse, si sono incontrati per il tradizionale omaggio istituzionale, consegnandosi le rispettive maglie incorniciate dei due club.