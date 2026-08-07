Palermo, festa a Perth: i rosa alzano al cielo l’Anglo-Palermitan Trophy

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026
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Dopo il successo per 2-0 contro il Melbourne City, il Palermo ha celebrato la conquista della seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy.

Sui propri canali social il club rosanero ha pubblicato una clip dei festeggiamenti della squadra, con giocatori e staff riuniti sul terreno di gioco per alzare al cielo il trofeo conquistato in Australia.


Un momento di gioia per il gruppo guidato da Filippo Inzaghi, che ha potuto celebrare il primo successo della stagione davanti ai tanti tifosi rosanero presenti sugli spalti di Perth. La vittoria contro il Melbourne City, arrivata grazie alle reti di Le Douaron e Peda, regala così al Palermo un importante inizio internazionale nel segno della collaborazione tra i club della galassia City Football Group.

 

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